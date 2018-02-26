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Panasonic научила ИИ распознавать людей в очках
Разработчики компании Panasonic научили ИИ распознавать людей в очках даже при 45-градусном повороте головы. К концу года технология сможет идентифицировать прохожих с защитной маской на лице. Сведения появились в издании Digital Trends.

Panasonic научила ИИ распознавать людей в очках


Новые системы идентификации лиц существенно повысили уровень безопасности, но злоумышленники по-прежнему могут их обойти, отвернувшись от камеры или прикрыв часть лица. Алгоритм, получивший название WV-ASF950, решает эту проблему на 100%.



Согласно исследованию, проведенному NIST, новая разработка позволила в пять раз улучшить функцию распознавания лиц за счет использования метода расчета подобия. ИИ, встроенный в камеры Panasonic, узнает даже состарившегося человека.

Представители компании Panasonic рассказали, что система отбирает только качественные снимки, не загружая сервера низкосортными кадрами. Такой подход снижает издержки и повышает работоспособность, обрабатывая до 10 тыс. лиц из базы данных. Можно нарастить мощность в три раза. Старт проекта запланирован на конец июля.

Ранее сообщалось о создании ИИ для общения с умершими.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Вчера, 20:09
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