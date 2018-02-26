В Сети появился новый вирус-вымогатель массового поражения
В Сети появился новый вирус-вымогатель массового поражения, шифрующий данные до выплаты вознаграждения в криптовалюте. Вредоносное ПО получило название Data Keeper.
Data Keeper проникает на компьютер жертвы и блокирует личные данные. Чтобы пользователь вновь обрел контроль над техникой, хакеры предлагают заплатить выкуп криптовалютой, отследить которую довольно сложно.
Сервис несет глобальную угрозу, так как к нему могут подключиться несколько киберпреступников, прошедших регистрацию на специально созданной в Сети странице, с которой и начинается распространение вируса. Особенность вредоносного ПО заключается в двойном шифровании, коды от которого не встраиваются в расширения файлов, что делает невозможным идентификацию вируса и его ликвидацию.
Ранее хакеры нашли способ взломать кардиостимуляторы.
Data Keeper проникает на компьютер жертвы и блокирует личные данные. Чтобы пользователь вновь обрел контроль над техникой, хакеры предлагают заплатить выкуп криптовалютой, отследить которую довольно сложно.
Сервис несет глобальную угрозу, так как к нему могут подключиться несколько киберпреступников, прошедших регистрацию на специально созданной в Сети странице, с которой и начинается распространение вируса. Особенность вредоносного ПО заключается в двойном шифровании, коды от которого не встраиваются в расширения файлов, что делает невозможным идентификацию вируса и его ликвидацию.
Ранее хакеры нашли способ взломать кардиостимуляторы.
Автор: Джанабилова Татьяна П