Учёные приняли пещеру в Китае за секретную базу инопланетян
Уже около трёх десятилетий уфологов беспокоит тайна пещеры, расположенной в одной из пустынь Китая. Несмотря на отсутствие поблизости селений людей, там имеются металлические сооружения сложной структуры, потому учёные предположили, что обнаружили секретную базу инопланетян.
Упомянутая пещера находится в китайской провинции Цинхай. Пустынная местность на протяжении многих столетий отпугивала людей, и они предпочитали строить дома вдали от «зловещей» местности. Поблизости не найти никаких предприятий, занимающихся промышленным производством, в частности, обработкой металла, но вершину скалистого хребта украшает пирамидальная конструкция со входами треугольной формы. Данные факты озадачивают учёных, и они не могут дать им рационального объяснения. На помощь представителям современной науки пришли уфологи: они решили, что имеющаяся в пещере замысловатая сеть из металлотруб представляла собой секретную базу пришельцев.
Другие специалисты посчитали сооружение древней системой для перекачивания воды, построенной людьми, ведь и ранее археологи находили достаточно сложные объекты, требовавшие от их создателей применения серьёзных знаний и наработок.
Упомянутая пещера находится в китайской провинции Цинхай. Пустынная местность на протяжении многих столетий отпугивала людей, и они предпочитали строить дома вдали от «зловещей» местности. Поблизости не найти никаких предприятий, занимающихся промышленным производством, в частности, обработкой металла, но вершину скалистого хребта украшает пирамидальная конструкция со входами треугольной формы. Данные факты озадачивают учёных, и они не могут дать им рационального объяснения. На помощь представителям современной науки пришли уфологи: они решили, что имеющаяся в пещере замысловатая сеть из металлотруб представляла собой секретную базу пришельцев.
Другие специалисты посчитали сооружение древней системой для перекачивания воды, построенной людьми, ведь и ранее археологи находили достаточно сложные объекты, требовавшие от их создателей применения серьёзных знаний и наработок.
Автор: Воробьева Алина