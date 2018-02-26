Российский суд отказался признать криптовалюту деньгами и взыскать её с должника
Российский суд отказался признавать криптовалюту денежными знаками и проводить её взыскание с должника, в отличие от имущества, которое будет реализовано в целях возмещения долговых обязательств перед банком. Должник также выступил против внесения этого пункта собственности в состав конкурсной массы. Он отметил отсутствие понятия «криптовалюта» в Гражданском кодексе.
Задолженность физлица в объеме свыше 19 млн рублей появилась по итогу соглашения от 2006 года, заключенного со Славинвестбанком. В рамках разбирательства должник отметил, что у него имеется электронный кошелек с имеющейся там криптовалютой. При этом особо подчеркивал необходимость её игнорирования по причине отсутствия закрепленного в законодательстве механизма взыскания электронных средств данного типа.
Финуправляющий в конце 2017-го сообщал, что если при разбирательствах криптовалюту включат в конкурсную массу, это может вызвать легализацию рынка в РФ. Он отметил необходимость специального метода реализации содержимого счета в случае признания его в качестве имущества.
Задолженность физлица в объеме свыше 19 млн рублей появилась по итогу соглашения от 2006 года, заключенного со Славинвестбанком. В рамках разбирательства должник отметил, что у него имеется электронный кошелек с имеющейся там криптовалютой. При этом особо подчеркивал необходимость её игнорирования по причине отсутствия закрепленного в законодательстве механизма взыскания электронных средств данного типа.
Финуправляющий в конце 2017-го сообщал, что если при разбирательствах криптовалюту включат в конкурсную массу, это может вызвать легализацию рынка в РФ. Он отметил необходимость специального метода реализации содержимого счета в случае признания его в качестве имущества.
Автор: Валерий Антонов