В Metal Gear Survive обнаружили скрытое послание Хидео Кодзиме
В Metal Gear Survive обнаружили скрытое послание Хидео Кодзиме и оскорбление директора игры, оставленное студией Kojima Productions. Тайну игру разгадали пользователи.
При запуске Metal Gear Survive пользователям необходимо придумать позывной. На данном этапе внимательные геймеры смогут найти отсылку к Кодзиме. Персонаж держит в руках листок со списком имен солдат, но, если обратить внимание на первые буквы фамилий, можно составить фразу «KJP навсегда» («KJP Forever») и найти оскорбления в адрес геймдиректора и продюсера компании.
В конце списка в именах двух солдат зашифрованы два скрытых подтекста, например, Бастард Йота явно относится к Йоте Тустсумизаке, а Хитрый Юдзи к Корекадо. Сами герои названы дезертирами.
Напомним, Metal Gear Survive поступила в продажу в феврале.
При запуске Metal Gear Survive пользователям необходимо придумать позывной. На данном этапе внимательные геймеры смогут найти отсылку к Кодзиме. Персонаж держит в руках листок со списком имен солдат, но, если обратить внимание на первые буквы фамилий, можно составить фразу «KJP навсегда» («KJP Forever») и найти оскорбления в адрес геймдиректора и продюсера компании.
В конце списка в именах двух солдат зашифрованы два скрытых подтекста, например, Бастард Йота явно относится к Йоте Тустсумизаке, а Хитрый Юдзи к Корекадо. Сами герои названы дезертирами.
Напомним, Metal Gear Survive поступила в продажу в феврале.
Автор: Джанабилова Татьяна П