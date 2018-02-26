В Мексике женщины стали женами деревьев
В Мексике женщины обручились с деревьями. Несколько браков зафиксировано в городе Сан-Джасинто-Амилпас в штате Оахака. Сообщается, что свадебные церемонии носили символический характер.
Инициатива брачных мероприятий принадлежала перуанскому актеру и активисту-экологу Ричарду Торресу. Невесты, облаченные в белые платья, не только обнимались и целовались с деревьями, но и приносили им клятву верности. На финальном этапе церемонии женщины бросали букеты цветов.
Согласно изначальной задумке организаторов, символическая свадьба, сыгранная по обычаям инков, должна была привлечь внимание местных властей к вырубке лесов на незаконных основаниях в юго-западной части Мексики.
В декабре прошлого года Торрес проводил подобное мероприятие на территории Перу. Таким способом, утверждает он, можно спасти много тысяч деревьев от гибели.
Инициатива брачных мероприятий принадлежала перуанскому актеру и активисту-экологу Ричарду Торресу. Невесты, облаченные в белые платья, не только обнимались и целовались с деревьями, но и приносили им клятву верности. На финальном этапе церемонии женщины бросали букеты цветов.
Согласно изначальной задумке организаторов, символическая свадьба, сыгранная по обычаям инков, должна была привлечь внимание местных властей к вырубке лесов на незаконных основаниях в юго-западной части Мексики.
В декабре прошлого года Торрес проводил подобное мероприятие на территории Перу. Таким способом, утверждает он, можно спасти много тысяч деревьев от гибели.
Автор: Сёмина Виктория