Смартфон Xiaomi Mi Max 3 обзаведется 7-дюймовым дисплеем
Смартфон Xiaomi Mi Max 3 обзаведется 7-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18: 9. Анонс, судя по инсайдерским данным, состоится в конце весны.
Mi Max 3 обзаведется современным чипсетом Snapdragon 660, хотя в бюджетную версию разработчики могут поставить 630-ю модель. Смартфон станет первым устройством компании с беспроводной зарядкой и дактилоскопическим сканером. В комплектацию также входит поддержка aptX HD, Qualcomm aptX, Dirac, светодиодный индикатор уведомлений, слот для microSD-карт, слот для двух SIM-карт, две камеры.
Отличительной чертой Xiaomi Mi Max 3 станет сканер радужной оболочки глаза, размещенный под передней камерой. Программным обеспечением управляет ОС Android 8.1 Oreo.
Ранее в Сеть утекли характеристики смартфона.
Mi Max 3 обзаведется современным чипсетом Snapdragon 660, хотя в бюджетную версию разработчики могут поставить 630-ю модель. Смартфон станет первым устройством компании с беспроводной зарядкой и дактилоскопическим сканером. В комплектацию также входит поддержка aptX HD, Qualcomm aptX, Dirac, светодиодный индикатор уведомлений, слот для microSD-карт, слот для двух SIM-карт, две камеры.
Отличительной чертой Xiaomi Mi Max 3 станет сканер радужной оболочки глаза, размещенный под передней камерой. Программным обеспечением управляет ОС Android 8.1 Oreo.
Ранее в Сеть утекли характеристики смартфона.
Автор: Джанабилова Татьяна П