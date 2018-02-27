Су-35 после обновления может стать одним из лучших истребителей в мире
Обновленный Су-35 способен стать одним из лучших истребителей во всём мире. Индия и РФ намереваются общими усилиями провести модернизацию самолета Су-35, приведя его характеристики к соответствию истребителю 5-го поколения.
«Если сообщения касательно развития платформы 5-го поколения на основе Су-35 подтвердятся, их итоги могут оказаться интригующими и вызвать появление самого лучшего в собственном классе истребителя», - отмечают японские СМИ.
Стандартная конструкция самолета Су-35 полностью отвечает требованиям к характеристикам истребителя 5-го поколения. Единственным недостатком остаётся скрытность. Предположительно, именно в этом направлении и будет развиваться модернизация машины. Похожие попытки для мировой авиации – не первые. В частности, компания Boeing провела модификацию планера модели F-15E до F-15SE Silent Eagle. Получился истребитель с небольшим фронтальным радарным поперечным сечением, во время окраски которого применяется особая поглощающая радиоизлучение краска.
Дополнительную ценность истребителю Су-35 может придать оснащение ракетами, выпускаемых для Су-57. На базе Р-37 проводится разработка снарядов класса «воздух – воздух», способных поражать цели на удалении до 400 км.
«Если сообщения касательно развития платформы 5-го поколения на основе Су-35 подтвердятся, их итоги могут оказаться интригующими и вызвать появление самого лучшего в собственном классе истребителя», - отмечают японские СМИ.
Стандартная конструкция самолета Су-35 полностью отвечает требованиям к характеристикам истребителя 5-го поколения. Единственным недостатком остаётся скрытность. Предположительно, именно в этом направлении и будет развиваться модернизация машины. Похожие попытки для мировой авиации – не первые. В частности, компания Boeing провела модификацию планера модели F-15E до F-15SE Silent Eagle. Получился истребитель с небольшим фронтальным радарным поперечным сечением, во время окраски которого применяется особая поглощающая радиоизлучение краска.
Дополнительную ценность истребителю Су-35 может придать оснащение ракетами, выпускаемых для Су-57. На базе Р-37 проводится разработка снарядов класса «воздух – воздух», способных поражать цели на удалении до 400 км.
Автор: Валерий Антонов