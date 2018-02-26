Ученые назвали чай каркаде самым полезным для женского здоровья
Ученые из США назвали чай каркаде наиболее полезным для женского здоровья. Исследователи при участии гинекологов провели изыскание, показавшее, что именно такой напиток лучше всего в качестве профилактики болезней прекрасного пола.
Ученые определили, что заваренные лепестки гибискуса способны победить даже сильные спазмы и облегчить предменструальный синдром. Врачи отмечают, что регулярный приём чая каркаде позволит избавиться от болей в области поясницы и живота.
Вдобавок, каркаде может нормализовать гормональный баланс в женском организме. Отдельно гинекологи рекомендуют употреблять этот напиток во время заболеваний органов малого таза.
Ученые определили, что заваренные лепестки гибискуса способны победить даже сильные спазмы и облегчить предменструальный синдром. Врачи отмечают, что регулярный приём чая каркаде позволит избавиться от болей в области поясницы и живота.
Вдобавок, каркаде может нормализовать гормональный баланс в женском организме. Отдельно гинекологи рекомендуют употреблять этот напиток во время заболеваний органов малого таза.
Автор: Валерий Антонов