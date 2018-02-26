Ученые заставили клетки животных светиться в стиле светлячков
Ученые провели экспериментальную работу и заставили клетки животных, таких как мартышки и мыши, светиться в стиле светлячков. Материалы научного труда появились в профильном издании.
Эксперты изменили люциферин для создания инфракрасного света, проходящего через ткани подопытных. Естественный фермент, выделяемый светлячками, плохо сочетался с лабораторным веществом, поэтому пришлось дополнительно поработать над этим моментом. На создание совершенного фермента потребовалась 21 попытка.
Введенные в кровь мыши клетки стали светиться сквозь ткани. Происходящее фиксировала камера. Оказалось, что явление спровоцировала всего одна клетка с ферментом. У обезьян способность сохранялась на протяжении года.
Ученые считают, что их открытие позволит следить за изменением раковых клеток, не прибегая к хирургии.
Эксперты изменили люциферин для создания инфракрасного света, проходящего через ткани подопытных. Естественный фермент, выделяемый светлячками, плохо сочетался с лабораторным веществом, поэтому пришлось дополнительно поработать над этим моментом. На создание совершенного фермента потребовалась 21 попытка.
Введенные в кровь мыши клетки стали светиться сквозь ткани. Происходящее фиксировала камера. Оказалось, что явление спровоцировала всего одна клетка с ферментом. У обезьян способность сохранялась на протяжении года.
Ученые считают, что их открытие позволит следить за изменением раковых клеток, не прибегая к хирургии.
Автор: Джанабилова Татьяна П