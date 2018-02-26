Авиапассажирам предоставят в салоне самолётов 5G
Авиакомпании Bharti Airtel, Delta Airlines, Sprint, OneWeb и Airbus Group образовали альянс для обеспечения своих пассажиров в салоне самолётов сверхскоростным интернетом 5G. Создатели международного содружества призывают в свои ряды иных воздушных перевозчиков и мобильных операторов для расширения области предоставления данной услуги.
Проект по проведению в салоны авиалайнеров 5G находится на исходном этапе развития, но уже заявлено, что он будет представлять собой международный стандарт для авиационной индустрии. В случае успешной реализации альянсом своих планов интернет на борту самолётов станет в несколько раз быстрее, а пассажиров избавят от необходимости каждый раз платить за желание получить доступ ко Всемирной паутине.
Между тем в Китае с началом февраля стартовали первые в государстве массовые испытания 5G.
Проект по проведению в салоны авиалайнеров 5G находится на исходном этапе развития, но уже заявлено, что он будет представлять собой международный стандарт для авиационной индустрии. В случае успешной реализации альянсом своих планов интернет на борту самолётов станет в несколько раз быстрее, а пассажиров избавят от необходимости каждый раз платить за желание получить доступ ко Всемирной паутине.
Между тем в Китае с началом февраля стартовали первые в государстве массовые испытания 5G.
Автор: Воробьева Алина