В Уфе двое пассажиров попали под колеса иномарки при выходе из трамвая
В Уфе двое пассажиров попали под колеса иномарки Chery Amulet при выходе из трамвая, остановившегося на улице Красина. Сведения о ДТП предоставили в соцсети очевидцы.
Сообщается, легковушка и трамвай ехали в одном направлении. Водитель не успел среагировать, заметив пассажиров, поэтому даже экстренное торможение не помогло ему своевременно остановить транспортное средство. После наезда на людей машина задела общественный транспорт. Пострадавшие доставлены в медучреждение. Их состояние не комментируется. Детали инцидента установят эксперты.
Ранее в Уфе под колеса иномарки попали двое пенсионеров.
Сообщается, легковушка и трамвай ехали в одном направлении. Водитель не успел среагировать, заметив пассажиров, поэтому даже экстренное торможение не помогло ему своевременно остановить транспортное средство. После наезда на людей машина задела общественный транспорт. Пострадавшие доставлены в медучреждение. Их состояние не комментируется. Детали инцидента установят эксперты.
Ранее в Уфе под колеса иномарки попали двое пенсионеров.
Автор: Джанабилова Татьяна П