Команда ученых из Финляндии и России создала «таблетки» для восстановления костей
Ученые из Института экспериментальной биофизики РАН в Пущино при участии коллег из Дании и Финляндии создали новый материал, который может использоваться для регенерации костей. Он состоит из полипиррола, гидроксиапатита, желатина, а также диоксида кремния.
Подложка из смеси указанных веществ клетки костей оставалась живой не меньше 2-х недель, тогда как антибиотик из нового материала выделялся на протяжении 4-х месяцев. Это указывает на совместимость итоговой структуры и возможности применять её для совершения адресной долговременной доставки медикаментов. Кости обеспечивают животным фиксированную форму тела, удерживают мышцы и открывают возможность к передвижению за счет своей твердости.
Помимо этого, желательно, чтобы у костей была небольшая масса, что повысит скорость передвижения организма. Компромиссным решением является губчатая структура. Клетки кости располагаются в ячейках 3-мерной сетки, включающей по большей части неорганические вещества. Указанное образование постарались сымитировать биологи. Ученые создали небольшие 3-мерные каркасы на основе гидроксиапатита, желатина и пористого оксида кремния. Впоследствии продукт был помещен в питательную среду с белками. В итоге на них высадили живые молодые клетки костных тканей — остеобласты. Они смогли заселить «таблетку» и прожить на неё в течение 14 дней.
Подложка из смеси указанных веществ клетки костей оставалась живой не меньше 2-х недель, тогда как антибиотик из нового материала выделялся на протяжении 4-х месяцев. Это указывает на совместимость итоговой структуры и возможности применять её для совершения адресной долговременной доставки медикаментов. Кости обеспечивают животным фиксированную форму тела, удерживают мышцы и открывают возможность к передвижению за счет своей твердости.
Помимо этого, желательно, чтобы у костей была небольшая масса, что повысит скорость передвижения организма. Компромиссным решением является губчатая структура. Клетки кости располагаются в ячейках 3-мерной сетки, включающей по большей части неорганические вещества. Указанное образование постарались сымитировать биологи. Ученые создали небольшие 3-мерные каркасы на основе гидроксиапатита, желатина и пористого оксида кремния. Впоследствии продукт был помещен в питательную среду с белками. В итоге на них высадили живые молодые клетки костных тканей — остеобласты. Они смогли заселить «таблетку» и прожить на неё в течение 14 дней.
Автор: Валерий Антонов