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У Бузовой произошла истерика из-за хамства мужчин
В Instagram Ольги Бузовой появился пост, который стал своеобразной исповедью. В нем теледива рассказала, что ей часто хамят мужчины и от этого ей очень больно. Звезда проекта «Дом-2» призвала всех девушек бороться с этой тенденцией.

У Бузовой произошла истерика из-за хамства мужчин


Сама же певица готова постоять за себя, несмотря на тот факт, что сейчас ее некому защитить. Недавно Ольга Бузова заявила о намерении подать в суд на одного из резидентов Comedy Club.

По словам певицы, поскольку она является женщиной, ей не удается доходчиво объяснить представителям противоположного пола, что нельзя оскорблять дам. Тем не менее, знаменитость больше не собирается терпеть хамство. Своих подписчиц Ольга Бузова призвала напомнить, что все они относятся к представительницам слабого пола, поэтому их нельзя оскорблять и тем более поднимать руку.

Ранее издание «Актуальные новости» сообщило, что Бузова стала новым трендом в пластической хирургии. Многие девушки готовы заплатить огромные суммы денежных средств, чтобы быть похожей на нее.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 21:00
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