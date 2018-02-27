Bleedingcool набросился на Burger King за рекламу выборов президента РФ
Портал об играх Bleedingcool набросился на Burger King за рекламу выборов президента РФ с использованием образов супергероев из «Лиги справедливости». Сведения предоставило издание «ПолитЭксперт».
На фото изображен кассовый аппарат с картинкой Супермена, стоящий в кабинке для голосования. Подпись «Судьба страны в твоих руках» намекает на геройский поступок каждого проголосовавшего россиянина. Реклама не содержит призывов и не нарушает закон, но западным журналистам она не нравится, поскольку намекает на несправедливые выборы, исход которых давно предрешен.
Подобные акции проводят многие страны, например, два года назад в США состоялось целое соревнование по использованию образа Дональда Трампа и Хиллари Клинтон, которых «подавали» в местных ресторанах по баснословной цене.
Американские журналисты не обращали внимание на агитацию внутри страны, но активно следят за РФ, пытаясь создать некий негативный информационный поток и заставить народ усомниться в легитимности процесса.
На фото изображен кассовый аппарат с картинкой Супермена, стоящий в кабинке для голосования. Подпись «Судьба страны в твоих руках» намекает на геройский поступок каждого проголосовавшего россиянина. Реклама не содержит призывов и не нарушает закон, но западным журналистам она не нравится, поскольку намекает на несправедливые выборы, исход которых давно предрешен.
Подобные акции проводят многие страны, например, два года назад в США состоялось целое соревнование по использованию образа Дональда Трампа и Хиллари Клинтон, которых «подавали» в местных ресторанах по баснословной цене.
Американские журналисты не обращали внимание на агитацию внутри страны, но активно следят за РФ, пытаясь создать некий негативный информационный поток и заставить народ усомниться в легитимности процесса.
Автор: Джанабилова Татьяна П