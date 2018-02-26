Ученые признали антидепрессанты работающими медикаментами
Медики завершили новый анализ эффективности антидепрессантов. В соответствии с полученными выводам, подобные лекарства действительно оказывают помощь в борьбе с депрессией, несмотря на то, что их эффективность неравнозначна. Статья с данными размещена в журнале Lancet.
Депрессия наиболее часто становится причиной нетрудоспособности человека. Она поражает 350 млн человек, при этом количество выросло на 20% за период 2005-2015 гг. Правильно лечение оказывают только приблизительно 15% пациентов, а среди бедных государств – менее 4%. На основании этой информации ученые пришли к выводам, что миллионам людей нужно выписать медикаментозное лечение или назначить прочие формы психотерапии.
«Антидепрессанты достаточно эффективно противостоят депрессии. Невылеченная депрессия представляет огромную проблему по причине высокой нагрузки на общество. Сложность повышается из-за скептического отношения пациентов к препаратам данной группы. Некоторые исследования демонстрируют эффективность лишь немного большую, чем после приёма плацебо. Отдельные группы лиц считает, что фармкомпании подделывают итоги испытаний. Еще часть пациентов отказываются употреблять таблетки в целях улучшения своего психического здоровья», — отмечает один из авторов работы Андреа Чиприани при британском Национальном институте исследования здоровья.
На завершение нового исследования потребовались 6 лет, а само оно включает всю доступную информацию по исследованиям эффективности антидепрессантов параллельно с плацебо либо друг с другом. На сегодня подобных работ больше 500. Общее количество пациентов, принявших участие в исследованиях, превысило 116 тысяч. Данные собирались по 21 антидепрессанту. Наиболее известным среди них является прозак, который часто обозначают как флуоксетин.
Проблема с приёмом антидепрессантов осложняется непониманием механизма их воздействия на организм. Большая часть из них может быть отнесена к типу селективных ингибиторов для совершения обратного захвата серотонина. Принято считать, что они вызывают рост объемов нейротрансмиттеров серотонина в мозге, однако абсолютно верных сведений по данному вопросу нет.
Депрессия наиболее часто становится причиной нетрудоспособности человека. Она поражает 350 млн человек, при этом количество выросло на 20% за период 2005-2015 гг. Правильно лечение оказывают только приблизительно 15% пациентов, а среди бедных государств – менее 4%. На основании этой информации ученые пришли к выводам, что миллионам людей нужно выписать медикаментозное лечение или назначить прочие формы психотерапии.
«Антидепрессанты достаточно эффективно противостоят депрессии. Невылеченная депрессия представляет огромную проблему по причине высокой нагрузки на общество. Сложность повышается из-за скептического отношения пациентов к препаратам данной группы. Некоторые исследования демонстрируют эффективность лишь немного большую, чем после приёма плацебо. Отдельные группы лиц считает, что фармкомпании подделывают итоги испытаний. Еще часть пациентов отказываются употреблять таблетки в целях улучшения своего психического здоровья», — отмечает один из авторов работы Андреа Чиприани при британском Национальном институте исследования здоровья.
На завершение нового исследования потребовались 6 лет, а само оно включает всю доступную информацию по исследованиям эффективности антидепрессантов параллельно с плацебо либо друг с другом. На сегодня подобных работ больше 500. Общее количество пациентов, принявших участие в исследованиях, превысило 116 тысяч. Данные собирались по 21 антидепрессанту. Наиболее известным среди них является прозак, который часто обозначают как флуоксетин.
Проблема с приёмом антидепрессантов осложняется непониманием механизма их воздействия на организм. Большая часть из них может быть отнесена к типу селективных ингибиторов для совершения обратного захвата серотонина. Принято считать, что они вызывают рост объемов нейротрансмиттеров серотонина в мозге, однако абсолютно верных сведений по данному вопросу нет.
Автор: Валерий Антонов