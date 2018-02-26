Продюсер Пригожин прокомментировал внесение российских артистов на «Миротворец»
Известный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал внесение множества российских артистов в список украинского сайта «Миротворец». В понедельник, 26 февраля, туда включили певицу Анастасию Стоцкую. Причина заключается в сознательном нарушении украинской государственной границы, сообщает издание iReactor.
Стоцкая недавно выступила перед публикой в Донецке. Она является не единственной артисткой, которая попала в запретный перечень. Он насчитывает почти тысячу культурных деятелей и представителей шоу-бизнеса.
По словам Пригожина, любое действие должно носить конструктивный характер, а это является деструктивным. Продюсер добавил, что за подобного рода проблемами скрываются собственные интересы. Украинские власти совершенно не думают о народе, а также лишают музыкантов возможности доносить до общественности своё творчество. Пригожин убежден, что спорт и культура – две составляющие, объединяющие народы.
Супругу Валерии очень обидно, что сейчас на глазах разрушаются традиции, страдает история и гибнут люди. Очевидно, что российские артисты совершенно не делали бизнес на Украине, ведь РФ является очень большой и необъятной страной.
Стоцкая недавно выступила перед публикой в Донецке. Она является не единственной артисткой, которая попала в запретный перечень. Он насчитывает почти тысячу культурных деятелей и представителей шоу-бизнеса.
По словам Пригожина, любое действие должно носить конструктивный характер, а это является деструктивным. Продюсер добавил, что за подобного рода проблемами скрываются собственные интересы. Украинские власти совершенно не думают о народе, а также лишают музыкантов возможности доносить до общественности своё творчество. Пригожин убежден, что спорт и культура – две составляющие, объединяющие народы.
Супругу Валерии очень обидно, что сейчас на глазах разрушаются традиции, страдает история и гибнут люди. Очевидно, что российские артисты совершенно не делали бизнес на Украине, ведь РФ является очень большой и необъятной страной.
Автор: Валерия Орлова