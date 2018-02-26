Google Chrome для Windows 10 оснастили удобной функцией обновления экрана
Бразур Google Chrome, предназначенный для Windows 10, оснастили удобной функцией обновления экрана, которую давно ждали пользователи девайсов с сенсорными экранами. Тестовая сборка завершена, релиз состоялся накануне.
Google Chrome считается одним из самых популярных браузеров, имеющих поклонников по всему миру. Разработчики не хотят отставать от конкурентов, поэтому постепенно модернизируют систему, догоняя IT-прогресс.
Функция обновления, предназначенная для сенсорный девайсов, позволяет обойтись без неудобной кнопки «Обновить текущую страницу», расположенную под первой вкладкой в верхней части экрана. Теперь функционал доступен по «свайпу вниз», как на смартфонах с ОС iOS и Android.
Google Chrome считается одним из самых популярных браузеров, имеющих поклонников по всему миру. Разработчики не хотят отставать от конкурентов, поэтому постепенно модернизируют систему, догоняя IT-прогресс.
Функция обновления, предназначенная для сенсорный девайсов, позволяет обойтись без неудобной кнопки «Обновить текущую страницу», расположенную под первой вкладкой в верхней части экрана. Теперь функционал доступен по «свайпу вниз», как на смартфонах с ОС iOS и Android.
Автор: Джанабилова Татьяна П