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В этом году Apple выпустит полноразмерные наушники
В 2018 году Apple выпустит полноразмерные наушники AirPods. Соответствующее заявление было сделано аналитиком Мин-Чи Куо, работающим в компании KGI Securities.

В этом году Apple выпустит полноразмерные наушники


Новинка не будет продолжением ряда Beats Studio, поскольку компания из Купертино намерена сделать полностью самостоятельный продукт, функционирующий с использованием технологии Bluetooth 5.0. Пока рано говорить о технических параметрах полноразмерных беспроводных наушников AirPods. Можно предположить, что классическая компактная версия наушников 2-го поколения станет отличаться полноценной защитой от воды стандарта IP68 и будет укомплектована поддержкой функции «Привет, Siri». Возникновение аналогичных возможностей можно ожидать от разного рода крупных моделей.

Как именно станут выглядеть новые беспроводные наушники от Apple сказать трудно, ведь ничего подобного производитель прежде не выпускал. Команда дизайнеров компании-разработчика уже получила своих поклонников, поэтому внешний вид, вероятно, не станет шокирующим для покупателей. Последние поколения Bluetooth-наушников от множества брендов, включая Audio-Technica, могут функционировать в районе 20 часов без подзарядки.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 23:20
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