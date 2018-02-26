Эмбер Валлетта появилась в глянце в образе принцессы Дианы
Модель и актриса Эмбер Валетта снялась в фотосессии для журнала Porter Magazine в образе принцессы Дианы. Со дня смерти последней прошло уже свыше 20-ти лет, однако память о ней продолжает жить в сердцах миллионов людей.
Модель в рамках фотосессии сменила несколько образов. На голове у эффектной блондинки красовалась такая же укладка, как и у принцессы Дианы. Валетта представила наряды в разном стиле: в классических жакетах и блузах, актуальных в конце 1990-х годов, и спортивной одежде для занятия теннисом. Кроме этого, фотограф предложил модели примерить на себя дерзкий образ от Versace. Предполагается, что в таком наряде принцесса Диана могла прокатиться на яхте своего возлюбленного.
Пользователи социальной сети Instagram сошлись в едином мнении, что фотограф является настоящим гением, а сама Эмбер Валлета очень правдоподобно изобразила принцессу Диану. Ей удалось передать наклон головы и трогательную улыбку герцогини.
Фотографии появились в мартовском выпуске издания Telegraph Magazine. Знаменитость примерила на себя женственные платья, одним из основных цветов котороых стал желтый.
Модель в рамках фотосессии сменила несколько образов. На голове у эффектной блондинки красовалась такая же укладка, как и у принцессы Дианы. Валетта представила наряды в разном стиле: в классических жакетах и блузах, актуальных в конце 1990-х годов, и спортивной одежде для занятия теннисом. Кроме этого, фотограф предложил модели примерить на себя дерзкий образ от Versace. Предполагается, что в таком наряде принцесса Диана могла прокатиться на яхте своего возлюбленного.
Пользователи социальной сети Instagram сошлись в едином мнении, что фотограф является настоящим гением, а сама Эмбер Валлета очень правдоподобно изобразила принцессу Диану. Ей удалось передать наклон головы и трогательную улыбку герцогини.
Фотографии появились в мартовском выпуске издания Telegraph Magazine. Знаменитость примерила на себя женственные платья, одним из основных цветов котороых стал желтый.
Автор: Валерия Орлова