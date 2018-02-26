В мае iPhone перестанут работать с Windows Vista и XP
С конца мая текущего года обладатели iPhone и старых операционных систем Windows столкнуться с определенными проблемами. В частности, компания Apple прекратит поддержку программы iTunes и неактуальных версий ОС, среди которых Vista и XP.
Такая информация появилась на официальном сайте купертиновцев. С 25 мая разработчики перестанут выпускать патчи и обновления к сервису iTunes для устаревших ОС Windows. В связи с этим приложением, которое необходимо юзерам для подключения к ПК «яблочных» устройств, скоро придется пользоваться с большой осторожностью.
Статистические данные говорят о том, что вышеназванные «операционки» установлены на ПК примерно 7% пользователей по всему миру. XP, которая была выпущена 17 лет тому назад, является третьей ОС по популярности от Microsoft.
Такая информация появилась на официальном сайте купертиновцев. С 25 мая разработчики перестанут выпускать патчи и обновления к сервису iTunes для устаревших ОС Windows. В связи с этим приложением, которое необходимо юзерам для подключения к ПК «яблочных» устройств, скоро придется пользоваться с большой осторожностью.
Статистические данные говорят о том, что вышеназванные «операционки» установлены на ПК примерно 7% пользователей по всему миру. XP, которая была выпущена 17 лет тому назад, является третьей ОС по популярности от Microsoft.
Автор: Валерия Орлова