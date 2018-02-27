Ученые: «Хаббл» сделал снимок неправильной карликовой галактики IC 4710
Ученые сообщили, что «Хаббл» сделал снимок неправильной карликовой галактики под индексом IC 4710. Фото представлено NASA с указанием, что звездное скопление отличается хаотичной формой без строго выраженного ядра и присутствия спиральных ветвей.
Карликовые галактики принято считать важным для науки звеном в вопросе изысканий итоговой эволюции галактик. Спровоцировано это тем, что они часто характеризуются низким содержанием металлов, а также экстремально высоким включением газа. Таким образом, эти объекты считаются похожими на галактики, которые заполняли Вселенную в её относительно молодой период.
Галактика IC 4710 находится на удалении порядка 25 млн световых лет от Земли в созвездии Павлина. Скопление включает большое число звёзд, что можно увидеть благодаря представленному изображению. Стоит отметить, что звёздообразование в составе карликовых галактик течет неравномерно. На полученном от «Хаббл» снимке видно большое число светил в центральной части IC 4710.
Карликовые галактики принято считать важным для науки звеном в вопросе изысканий итоговой эволюции галактик. Спровоцировано это тем, что они часто характеризуются низким содержанием металлов, а также экстремально высоким включением газа. Таким образом, эти объекты считаются похожими на галактики, которые заполняли Вселенную в её относительно молодой период.
Галактика IC 4710 находится на удалении порядка 25 млн световых лет от Земли в созвездии Павлина. Скопление включает большое число звёзд, что можно увидеть благодаря представленному изображению. Стоит отметить, что звёздообразование в составе карликовых галактик течет неравномерно. На полученном от «Хаббл» снимке видно большое число светил в центральной части IC 4710.
Автор: Валерий Антонов