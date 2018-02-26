Россиянин проплыл 100 метров подо льдом Байкала без срецоборудования
Россиянину без использования специального оборудования удалось проплыть 100-метровую дистанцию подо льдом Байкала. Таким образом, фридайвер установил рекорд.
Вышеназванная дистанция была преодолена на одной задержке дыхания. Дайвер устанавливал рекорд в полной темноте, при отсутствии бортов, благодаря которым он бы мог оттолкнуться и экстренно всплыть на поверхность. Что касается температуры воды, то она была близка к нулю.
Эксперты убеждены, что все эти факторы оказывали давление на психику пловца. От одной полыньи до другой россиянин проплыл 97 секунд.
Под водой на всякий случай присутствовали сотрудники МЧС, однако их помощь рекордсмену не понадобилась.
Вышеназванная дистанция была преодолена на одной задержке дыхания. Дайвер устанавливал рекорд в полной темноте, при отсутствии бортов, благодаря которым он бы мог оттолкнуться и экстренно всплыть на поверхность. Что касается температуры воды, то она была близка к нулю.
Эксперты убеждены, что все эти факторы оказывали давление на психику пловца. От одной полыньи до другой россиянин проплыл 97 секунд.
Под водой на всякий случай присутствовали сотрудники МЧС, однако их помощь рекордсмену не понадобилась.
Автор: Валерия Орлова