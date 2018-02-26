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В Казани 27 февраля в трех поселках отключат свет
В Казани 27 февраля будет отключаться свет. Речь идет о трех поселках в Советском и Приволжском районах. Отключение электричества будет производиться в плановом режиме.

В Казани 27 февраля в трех поселках отключат свет


Согласно предварительной информации, электроэнергия будет отсутствовать на территории поселка Петровский (Приволжский район) в период с 8.30 до 17.00. Отключение коснется улиц Советская, Дубровая, 40 лет победы и Сосновая.

Также говорится и о поселке Константиновка (Советский район), где с 9 до 18 часов света тоже не будет. Электричества будут лишены улицы Заречная (дома 1-15), Односторонняя, Советская (133-156), Школьная (с 61 по 98 дома) и пер. Мостовой. Более того, проблема также коснется поселка Царицыно и улиц Ичеговая и Звездная.

Автор: Сёмина Виктория
Вчера, 18:42
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