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Лия Ахеджакова не давала скандальное интервью о российских хоккеистах
Народная артистка РФ Лия Ахеджакова прокомментировала сведения о том, что она давала интервью, в котором якобы оскорбила российских хоккеистов. По ее словам, знаменитость стала жертвой провокации.

Лия Ахеджакова не давала скандальное интервью о российских хоккеистах


Лия Ахеджакова подчеркнула, что на просторах интернета все чаще появляются заявления скандального характера, которые ей приписывают. В этот раз история получила огромный резонанс, поскольку репост псевдо-интервью сделал приятель актрисы. Друзья артистки были в шоке, когда прочитали эти провокационные слова.

«Мои друзья просто озверели. Как это? Я все-таки возрастной человек, всю жизнь проработала в театре. Как можно так обращаться с моим именем и пачкать его?» - поинтересовалась Ахеджакова.

Стоит напомнить, что в интернете появилось интервью, которое было дано якобы изданию «Эхо Москвы». В нем Ахеджакова «раскритиковала» российских хоккеистов.

Сборная РФ по хоккею смогла выиграть у немцев со счетом 4:3. Таким образом, в копилку россиян было принесено еще одно «золото». Торжественное закрытие ОИ-2018 прошло вчера, 25 февраля.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 00:30
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