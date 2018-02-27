Лия Ахеджакова не давала скандальное интервью о российских хоккеистах
Народная артистка РФ Лия Ахеджакова прокомментировала сведения о том, что она давала интервью, в котором якобы оскорбила российских хоккеистов. По ее словам, знаменитость стала жертвой провокации.
Лия Ахеджакова подчеркнула, что на просторах интернета все чаще появляются заявления скандального характера, которые ей приписывают. В этот раз история получила огромный резонанс, поскольку репост псевдо-интервью сделал приятель актрисы. Друзья артистки были в шоке, когда прочитали эти провокационные слова.
«Мои друзья просто озверели. Как это? Я все-таки возрастной человек, всю жизнь проработала в театре. Как можно так обращаться с моим именем и пачкать его?» - поинтересовалась Ахеджакова.
Стоит напомнить, что в интернете появилось интервью, которое было дано якобы изданию «Эхо Москвы». В нем Ахеджакова «раскритиковала» российских хоккеистов.
Сборная РФ по хоккею смогла выиграть у немцев со счетом 4:3. Таким образом, в копилку россиян было принесено еще одно «золото». Торжественное закрытие ОИ-2018 прошло вчера, 25 февраля.
Лия Ахеджакова подчеркнула, что на просторах интернета все чаще появляются заявления скандального характера, которые ей приписывают. В этот раз история получила огромный резонанс, поскольку репост псевдо-интервью сделал приятель актрисы. Друзья артистки были в шоке, когда прочитали эти провокационные слова.
«Мои друзья просто озверели. Как это? Я все-таки возрастной человек, всю жизнь проработала в театре. Как можно так обращаться с моим именем и пачкать его?» - поинтересовалась Ахеджакова.
Стоит напомнить, что в интернете появилось интервью, которое было дано якобы изданию «Эхо Москвы». В нем Ахеджакова «раскритиковала» российских хоккеистов.
Сборная РФ по хоккею смогла выиграть у немцев со счетом 4:3. Таким образом, в копилку россиян было принесено еще одно «золото». Торжественное закрытие ОИ-2018 прошло вчера, 25 февраля.
Автор: Валерия Орлова