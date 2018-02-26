Возлюбленный Анастасии Волочковой работает системным администратором спа-отеля
Как выяснилось, возлюбленный Анастасии Волочковой - работник спа-отеля. Как сообщает НТВ, балерина пришла на работу партнера без макияжа, отметив, что тот видел её и в менее подобающем виде.
Новый ухажер работает на должности системного администратора в спа-отеле. Анастасия Волочкова самостоятельно украсила дверь кабинета возлюбленного разноцветными сердечками. Как сообщает телеканал, ежемесячный доход нового избранника знаменитости составляет порядка 60 тысяч рублей. При этом сам он не предполагал, что однажды станет развивать отношения с Волочковой.
Друг любовника балерины заявил, что тот не использует возлюбленную. Отдельно он выяснил, что знаменитость не дарила ухажеру дорогих подарков.
Новый ухажер работает на должности системного администратора в спа-отеле. Анастасия Волочкова самостоятельно украсила дверь кабинета возлюбленного разноцветными сердечками. Как сообщает телеканал, ежемесячный доход нового избранника знаменитости составляет порядка 60 тысяч рублей. При этом сам он не предполагал, что однажды станет развивать отношения с Волочковой.
Друг любовника балерины заявил, что тот не использует возлюбленную. Отдельно он выяснил, что знаменитость не дарила ухажеру дорогих подарков.
Автор: Валерий Антонов