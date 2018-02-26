Актер фильма «А зори здесь тихие» оказался в больнице из-за переломов
Актер фильма «А зори здесь тихие» Андрей Мартынов оказался в больнице по причине переломов. Согласно комментариям медиков, артисту придется провести в медучреждении какое-то время, пока не начнут срастаться кости.
Актер пострадал возле подъезда своего дома. 72-летний Мартынов поскользнулся и упал, вследствие чего оказались переломанными кости предплечья. Друзья актера отметили, что он предчувствовал, что это может произойти и накануне делился с ними своими опасениями.
В настоящий момент Мартынов живет один, поэтому ухаживать за ним в домашних условиях некому. У него есть сын, но он проживает за границей и приезжает очень редко. Актер собирается обратиться с иском в суд на коммунальные службы, не расчистившие своевременно снег на территории рядом с домом, в котором он проживает, так как, считает артист, именно это и спровоцировало его падение и переломы.
Актер пострадал возле подъезда своего дома. 72-летний Мартынов поскользнулся и упал, вследствие чего оказались переломанными кости предплечья. Друзья актера отметили, что он предчувствовал, что это может произойти и накануне делился с ними своими опасениями.
В настоящий момент Мартынов живет один, поэтому ухаживать за ним в домашних условиях некому. У него есть сын, но он проживает за границей и приезжает очень редко. Актер собирается обратиться с иском в суд на коммунальные службы, не расчистившие своевременно снег на территории рядом с домом, в котором он проживает, так как, считает артист, именно это и спровоцировало его падение и переломы.
Автор: Сёмина Виктория