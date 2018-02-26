Медведев и Кадыров сделали совместное селфи
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава Чесни Рамзан Кадыров сегодня сделали совместное селфи. Фотография двух политических деятелей появилась в Telegram руководителя республики.
Медведев прибыл в Грозный с рабочим визитом. Там он вместе с Кадыровым посетил тепличный комплекс под названием «ЮгАгроХолдинг».
По словам Рамзана Ахматовича, он держал в руке телефон, а Медведев нажал на кнопку, чтобы сделать селфи из Грозного. Премьер-министр пообещал поддерживать решения задач, стоящих перед республикой. Кроме этого, Медведев похвалил темпы регионального развития.
Медведев прибыл в Грозный с рабочим визитом. Там он вместе с Кадыровым посетил тепличный комплекс под названием «ЮгАгроХолдинг».
По словам Рамзана Ахматовича, он держал в руке телефон, а Медведев нажал на кнопку, чтобы сделать селфи из Грозного. Премьер-министр пообещал поддерживать решения задач, стоящих перед республикой. Кроме этого, Медведев похвалил темпы регионального развития.
Автор: Валерия Орлова