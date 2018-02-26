Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.92 USD 55.92
Курс валют на 27.02.2018
exclusive / Общество / Важно

Медведев и Кадыров сделали совместное селфи
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава Чесни Рамзан Кадыров сегодня сделали совместное селфи. Фотография двух политических деятелей появилась в Telegram руководителя республики.

Медведев и Кадыров сделали совместное селфи


Медведев прибыл в Грозный с рабочим визитом. Там он вместе с Кадыровым посетил тепличный комплекс под названием «ЮгАгроХолдинг».

По словам Рамзана Ахматовича, он держал в руке телефон, а Медведев нажал на кнопку, чтобы сделать селфи из Грозного. Премьер-министр пообещал поддерживать решения задач, стоящих перед республикой. Кроме этого, Медведев похвалил темпы регионального развития.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 23:00
Читайте также
Bleedingcool набросился на Burger King за рекламу
Лия Ахеджакова не давала скандальное интервью о
Россиянин проплыл 100 метров подо льдом Байкала
Медведев и Кадыров сделали совместное селфи
В Госдуме РФ призвали голосовать на президентских
Депутаты из Севастополя призвали отстранить
В Казани 27 февраля в трех поселках отключат свет
Российский суд отказался признать криптовалюту
МЧС предупреждает об опасности выхода на лед
«Команда без страны»: New York Post раскаялась за
«Симпсоны» предсказали победу американских
Учёный и дипломат Сергей Тихвинский умер в
Добавление комментария
Последние новости
27.02, 06:30 Bleedingcool набросился на Burger King за рекламу
27.02, 06:00 Зять Ларисы Копенкиной раскрыл подробности гибели ее
27.02, 05:30 Продажи нового кроссовера Hyundai Encino стартуют в марте
27.02, 05:00 Су-35 после обновления может стать одним из лучших
27.02, 04:30 Модель "плюс-сайз" Тесс Холлидей опубликовала фото в
27.02, 04:00 В России выпустят iPhone в честь победы хоккеистов на
27.02, 03:30 На Nintendo Switch запустили классические части Doom
27.02, 03:00 Apple призналась в использовании Google
27.02, 02:30 Ученые создадут геномный портрет россиян
27.02, 02:00 Ученые научили робота приносит из холодильника пиво
27.02, 01:30 СМИ: Взрыв в центре галактики вызовет ядерную зиму
27.02, 01:00 Ким Кардашьян кардинально сменила цвет волос
27.02, 00:30 Лия Ахеджакова не давала скандальное интервью о
27.02, 00:00 Ученые: «Хаббл» сделал снимок неправильной карликовой
26.02, 23:40 Россиянин проплыл 100 метров подо льдом Байкала без
26.02, 23:20 В этом году Apple выпустит полноразмерные наушники
26.02, 23:00 Медведев и Кадыров сделали совместное селфи
26.02, 22:41 Эмбер Валлетта появилась в глянце в образе принцессы
26.02, 22:20 Google Chrome для Windows 10 оснастили удобной функцией
26.02, 22:00 Ученые признали антидепрессанты работающими медикаментами