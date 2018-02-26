Сын Максима Галкина хочет стать вулканологом
Гарри, сын Максима Галкина, заявил о своем желании стать вулканалогом. По словам малыша, он будет ставить спектакли про вулканы в домашнем кинотеатре. Об этом артист сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.
По словам Галкина, все декорации малыш намерен делать сам, это же касается и света. Свою маму Аллу Пугачеву Гарри попросил аккомпанировать, а все остальные по его плану должны стать зрителями.
Роль Максима Галкина заключается в том, что с компьютера он должен запустить на большой экран кинокартину про вулканы. Несмотря на ранний приезд с гастролей, сын разбудил отца, поскольку скоро родитель снова отправится на работу, а спектакль необходимо провести сейчас.
К своему посту Галкин прикрепил забавное видео, в котором можно увидеть, как проходит утро звездной четы. За непродолжительное время пользователи посмотрели ролик много раз. Они отметили, насколько творческими растут дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
По словам Галкина, все декорации малыш намерен делать сам, это же касается и света. Свою маму Аллу Пугачеву Гарри попросил аккомпанировать, а все остальные по его плану должны стать зрителями.
Роль Максима Галкина заключается в том, что с компьютера он должен запустить на большой экран кинокартину про вулканы. Несмотря на ранний приезд с гастролей, сын разбудил отца, поскольку скоро родитель снова отправится на работу, а спектакль необходимо провести сейчас.
К своему посту Галкин прикрепил забавное видео, в котором можно увидеть, как проходит утро звездной четы. За непродолжительное время пользователи посмотрели ролик много раз. Они отметили, насколько творческими растут дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
Автор: Валерия Орлова