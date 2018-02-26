Депутаты из Севастополя призвали отстранить Собчак от выборов-2018
Депутаты Нихимовского муниципального совета города Севастополя обратились к Элле Памфиловой, главе ЦИК, с просьбой добиться отстранения Ксении Собчак от участия в выборах президента. Соответствующее заявление они сделали из-за высказываний теледивы по поводу принадлежности Крыма.
За соответствующее обращение проголосовали 12 депутатов. Решение было принято в понедельник, 26 февраля, на очередной сессии. Депутаты призвали Памфилову обратиться в Верховный суд и подать иск об отмене регистрации Собчак как кандидата на пост главы государства.
Представители Нахимовского муниципального совета оказались недовольны тем, что в октябре прошлого года телеведущая и журналист считает, что Крым является украинской территорией.
Выборы президента в РФ запланированы на 18 марта нынешнего года.
За соответствующее обращение проголосовали 12 депутатов. Решение было принято в понедельник, 26 февраля, на очередной сессии. Депутаты призвали Памфилову обратиться в Верховный суд и подать иск об отмене регистрации Собчак как кандидата на пост главы государства.
Представители Нахимовского муниципального совета оказались недовольны тем, что в октябре прошлого года телеведущая и журналист считает, что Крым является украинской территорией.
Выборы президента в РФ запланированы на 18 марта нынешнего года.
Автор: Валерия Орлова