Ким Кардашьян кардинально сменила цвет волос
После пополнения в семье звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян решилась на кардинальные перемены в своей внешности. Светская львица сообщила фолловерам, что в будущем не видит себя блондинкой.
Недавно в своем личном блоге в социальной сети Twitter Кардашьян сообщила поклонникам, что для перевоплощения уже пригласила личного стилиста Криса Эпплтона. По словам мамы троих детей, она перестала чувствовать себя нежной блондинкой.
В какой цвет Кардашьян перекрасила волосы, светская львица не сообщила. Поклонники предполагают, что знаменитость решила снова стать брюнеткой. Не исключается, что светская львица могла провести эксперимент с яркими прядями.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что Ким Кардашьян вышла в свет в эффектном пиджаке, надетом на голое тело. Свой образ она дополнила черной повязкой, которая отлично смотрелась на белых волосах.
Недавно в своем личном блоге в социальной сети Twitter Кардашьян сообщила поклонникам, что для перевоплощения уже пригласила личного стилиста Криса Эпплтона. По словам мамы троих детей, она перестала чувствовать себя нежной блондинкой.
В какой цвет Кардашьян перекрасила волосы, светская львица не сообщила. Поклонники предполагают, что знаменитость решила снова стать брюнеткой. Не исключается, что светская львица могла провести эксперимент с яркими прядями.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что Ким Кардашьян вышла в свет в эффектном пиджаке, надетом на голое тело. Свой образ она дополнила черной повязкой, которая отлично смотрелась на белых волосах.
Автор: Валерия Орлова