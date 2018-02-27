СМИ: Взрыв в центре галактики вызовет ядерную зиму
СМИ сообщают, что взрыв в центре галактики способен спровоцировать ядерную зиму. Обосновывается это протеканием в центральных объектах скоплений процессов с выделением огромных объемов частиц пыли и энергии.
При взрыве материя разлетается по космосу на высокой скорости, что провоцирует звездообразование. В прошлом ядро Млечного пути выпустило взрывную волну, которая добралась до Земли, сообщает ToDay News Ufa. В случае повторения этой ситуации человечество сможет выжить, однако при этом есть риск изменения климата.
По какой именно причине поток высокозаряженных частиц должен спровоцировать на Земле ядерную зиму источник не поясняет. При этом издание заявляет, что опасаться новых мощных выбросов материи из черной дыры в центре Млечного пути не стоит.
При взрыве материя разлетается по космосу на высокой скорости, что провоцирует звездообразование. В прошлом ядро Млечного пути выпустило взрывную волну, которая добралась до Земли, сообщает ToDay News Ufa. В случае повторения этой ситуации человечество сможет выжить, однако при этом есть риск изменения климата.
По какой именно причине поток высокозаряженных частиц должен спровоцировать на Земле ядерную зиму источник не поясняет. При этом издание заявляет, что опасаться новых мощных выбросов материи из черной дыры в центре Млечного пути не стоит.
Автор: Валерий Антонов