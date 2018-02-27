Ученые научили робота приносит из холодильника пиво нужной марки по заказу владельца
Разработчики из Германии создали робота, который способен приносить пиво по требованию. Гуманоидный помощник TIAGo может самостоятельно отыскать дорогу к холодильнику, открыть его и достать нужный напиток.
В качестве вычислительного центра используется NVIDIA Jetson TX2. Осенью 2017 года компания-производитель аппаратной части для ПК начала Jetson Developer Challenge. В рамках этого конкура для инженеров предлагается воспользоваться специальным набором создания модульного суперкомпьютера в целях улучшения собственных проектов. В числе призов указывается денежное вознаграждение, графическая плата NVIDIA TITAN Xp, а также обучающие курсы и поездка на конференцию GTC-2018.
Группа специалистов из Университета Кобленц-Ландау воспользовалась Jetson TX2 для обеспечения зрительной системы робота-помощника TIAGo. Суперкомпьютер смог механизму не просто эффективно построить маршрут к холодильнику и обнаружить ручку для открытия, но и выбрать пиво конкретной марки, затребованной пользователем. Реализовать это удалось за счет особого алгоритма семантической сегментации, выделяющего объекты на общем фоне для проведения классификации по форме, определяя необходимые. В целях обучения оказалось достаточно 60 изображений бутылок на 20 разных фонах.
Как результат TIAGo сумел верно выбрать требуемое пиво, а после принести для разработчика. Удерживая банку с напитком в одной руке, он смог закрыть холодильник только второй. На сегодня обучение роботов доставке заданных вещей представляет собой задачу для многих разработчиков. В решении этой проблемы может оказать помощь виртуальная система, созданная разработчиками Алленовского института искусственного интеллекта. Она включает 3-мерные комнаты, имитирующие жильё людей.
В качестве вычислительного центра используется NVIDIA Jetson TX2. Осенью 2017 года компания-производитель аппаратной части для ПК начала Jetson Developer Challenge. В рамках этого конкура для инженеров предлагается воспользоваться специальным набором создания модульного суперкомпьютера в целях улучшения собственных проектов. В числе призов указывается денежное вознаграждение, графическая плата NVIDIA TITAN Xp, а также обучающие курсы и поездка на конференцию GTC-2018.
Группа специалистов из Университета Кобленц-Ландау воспользовалась Jetson TX2 для обеспечения зрительной системы робота-помощника TIAGo. Суперкомпьютер смог механизму не просто эффективно построить маршрут к холодильнику и обнаружить ручку для открытия, но и выбрать пиво конкретной марки, затребованной пользователем. Реализовать это удалось за счет особого алгоритма семантической сегментации, выделяющего объекты на общем фоне для проведения классификации по форме, определяя необходимые. В целях обучения оказалось достаточно 60 изображений бутылок на 20 разных фонах.
Как результат TIAGo сумел верно выбрать требуемое пиво, а после принести для разработчика. Удерживая банку с напитком в одной руке, он смог закрыть холодильник только второй. На сегодня обучение роботов доставке заданных вещей представляет собой задачу для многих разработчиков. В решении этой проблемы может оказать помощь виртуальная система, созданная разработчиками Алленовского института искусственного интеллекта. Она включает 3-мерные комнаты, имитирующие жильё людей.
Автор: Валерий Антонов