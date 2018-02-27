Apple призналась в использовании Google
Компания Apple созналась в применении Google Cloud Platform. Это облачное хранилище использовалось как хранилище информации из iCloud. Соответствующие данные представили СМИ, ссылаясь на iOS Security Guide.
Apple периодически размещала отчеты по сфере безопасности, а более ранние публикации включали указание на применение компанией удаленных систем Microsoft Azure и Amazon Web Services. При этом обновленная в январе iOS Security Guide указывает на работу с Google Cloud Platform, тогда как Microsoft Azure пропала из списка.
В документе не указывается, когда именно начала впервые работать с Google. В Microsoft и Apple на запросы журналистов никто ответа не дал.
Apple периодически размещала отчеты по сфере безопасности, а более ранние публикации включали указание на применение компанией удаленных систем Microsoft Azure и Amazon Web Services. При этом обновленная в январе iOS Security Guide указывает на работу с Google Cloud Platform, тогда как Microsoft Azure пропала из списка.
В документе не указывается, когда именно начала впервые работать с Google. В Microsoft и Apple на запросы журналистов никто ответа не дал.
Автор: Валерий Антонов