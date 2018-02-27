На Nintendo Switch запустили классические части Doom
В Сети появилась информация и видеоподтверждение запуска классических частей Doom на портативной приставке Nintendo Switch. Разработчики сделали поправку: игра пока ещё крайне нестабильна и полна различных багов.
Шутер от I лица Doom уже запускали на экранах банкоматов, калькуляторов, принтеров, теперь пришла очередь загрузки классической части компьютерной игры на Nintendo Switch. На новой системе также опробовали Doom III, о чём разработчики проинформировали геймеров в соцсети Twitter. По словам программистов, работать им пришлось с исходным кодом шутера, выложенным в открытом доступе сотрудниками компании id Software в 7 лет назад.
Между тем хакерам удалось запустить на Nintendo Switch Linux.
Шутер от I лица Doom уже запускали на экранах банкоматов, калькуляторов, принтеров, теперь пришла очередь загрузки классической части компьютерной игры на Nintendo Switch. На новой системе также опробовали Doom III, о чём разработчики проинформировали геймеров в соцсети Twitter. По словам программистов, работать им пришлось с исходным кодом шутера, выложенным в открытом доступе сотрудниками компании id Software в 7 лет назад.
Между тем хакерам удалось запустить на Nintendo Switch Linux.
Автор: Воробьева Алина