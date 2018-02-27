В России выпустят iPhone в честь победы хоккеистов на Олимпиаде-2018
Бренд люксовых смартфонов Caviar создал эксклюзивную серию моделей iPhone X, приуроченную к победе хоккейной сборной РФ над представителями Германии во время Олимпиады-2018. Всего изготовят 25 экземпляров, первый из которых преподнесут тренеру команды.
Дизайн получил название Russia Red Machine и создавался в сочетании холодного блеска титана, блеска золота и яркого акценте красного цвета. Помимо этого, на корпусе присутствует изображение силуэта хоккеиста. Важное значение для дизайна, в соответствии со словам производителей, играет именно красный цвет, который подчеркивает возрождение «Красной машины», а также новый этап в истории российского хоккея. Дизайна второго устройства - Russia Hockey - включает Герб РФ, а также символическое изображение узора сетки вратаря, фактуры льда и образа шайбы.
Первая версия эксклюзивного телефона будет преподнесена в качества подарка тренеру сборной Олегу Знарку, как благодарность за его весомый вклад в победу, а также формирование победного настроя у хоккеистов, что позволило стране впервые за 26 лет получить золотую медаль в указанной дисциплине. Представители Caviar отметили, что новые брендированные устройства должны передать всю значимость победы для государства. Стоимость версии Russia Red Machine заявлена на отметке в 254 тысячи рублей, а Russia Hockey – 247 тысяч рублей. Старт продаж начался 26 февраля.
Дизайн получил название Russia Red Machine и создавался в сочетании холодного блеска титана, блеска золота и яркого акценте красного цвета. Помимо этого, на корпусе присутствует изображение силуэта хоккеиста. Важное значение для дизайна, в соответствии со словам производителей, играет именно красный цвет, который подчеркивает возрождение «Красной машины», а также новый этап в истории российского хоккея. Дизайна второго устройства - Russia Hockey - включает Герб РФ, а также символическое изображение узора сетки вратаря, фактуры льда и образа шайбы.
Первая версия эксклюзивного телефона будет преподнесена в качества подарка тренеру сборной Олегу Знарку, как благодарность за его весомый вклад в победу, а также формирование победного настроя у хоккеистов, что позволило стране впервые за 26 лет получить золотую медаль в указанной дисциплине. Представители Caviar отметили, что новые брендированные устройства должны передать всю значимость победы для государства. Стоимость версии Russia Red Machine заявлена на отметке в 254 тысячи рублей, а Russia Hockey – 247 тысяч рублей. Старт продаж начался 26 февраля.
Автор: Валерий Антонов