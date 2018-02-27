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exclusive / Шоу-бизнес

Зять Ларисы Копенкиной раскрыл подробности гибели ее дочери Анастасии
Зять Ларисы Копенкиной Олег Алексеев поделился подробностями гибели ее дочери Анастасии. 20 лет спустя они встретились, чтобы «наконец-то прояснить ситуацию» в студии шоу «На самом деле».

Зять Ларисы Копенкиной раскрыл подробности гибели ее дочери Анастасии


По словам Копенкиной, она не верит в версию трагического ухода из жизни ее дочери и непричастность к этому ее супруга. Алексеев, в свою очередь, утверждает, что не имеет никого отношения к смерти супруги. Более того, он добавил, что накануне ее гибели она завела отношения на стороне, о которых он узнал случайно. В тот трагический день он отправился разобраться с ее любовником «по-мужски», а когда вернулся, то застал жену дома, когда она собирала вещи.

Тогда же он отметил у супруги признаки нервного срыва и пытался ее успокоить, а в ответ получил удар пепельницей по голове. Тогда он решил ее связать, чтобы обезопасить себя и ее, а после затихания конфликта развязал ее и покинул комнату.

«Когда я вернулся, Настя уже была на подоконнике, а я бросился на колени просить прощения, но она, казалось, не слышала меня. Это все очень трагично», - вспоминает Алексеев. Копенкина, в свою очередь, заявила, что не верит в его версию случившегося.

Автор: Сёмина Виктория
Сегодня, 06:00
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