Продажи нового кроссовера Hyundai Encino стартуют в марте
Продажи нового кроссовера марки Hyundai Encino начнутся в марте. Модель для рынка Китая получит несколько видоизмененную решетку радиатора с горизонтальными секциями, изготовленными в стиле Hyundai ix35.
В КНР серийная версия Hyundai Encino станет доступна с двигателем объемом 1,6 л производительностью 177 «лошадок», 7-секционной роботизированной КПП, оснащенной двумя сцеплениями. Привод полный либо передний. Новинка получила адаптивный круиз-контроль, систему устойчивости, мониторинг дорожных разметки и знаков, 7 подушек безопасности, комплекс мультимедиа и крупный сенсорный экран, а также бесконтактную зарядку и проекционный дисплей.
В 2018 году у вседорожника появится своя электрическая модификация, которая может оказаться популярной у жителей Китая, поскольку эта страна субсидирует потребителей экологичных авто. Ключевыми внешними отличиями Encino EV от стандартной модификации компакт-кросса стали новая решетка радиатора, прочие бампера, а также отсутствие выхлопной системы. Общий запас хода электрокара достигает 390 км. Зарядить аккумулятор на 80% можно будет всего за 30 минут.
В КНР серийная версия Hyundai Encino станет доступна с двигателем объемом 1,6 л производительностью 177 «лошадок», 7-секционной роботизированной КПП, оснащенной двумя сцеплениями. Привод полный либо передний. Новинка получила адаптивный круиз-контроль, систему устойчивости, мониторинг дорожных разметки и знаков, 7 подушек безопасности, комплекс мультимедиа и крупный сенсорный экран, а также бесконтактную зарядку и проекционный дисплей.
В 2018 году у вседорожника появится своя электрическая модификация, которая может оказаться популярной у жителей Китая, поскольку эта страна субсидирует потребителей экологичных авто. Ключевыми внешними отличиями Encino EV от стандартной модификации компакт-кросса стали новая решетка радиатора, прочие бампера, а также отсутствие выхлопной системы. Общий запас хода электрокара достигает 390 км. Зарядить аккумулятор на 80% можно будет всего за 30 минут.
Автор: Валерий Антонов