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Поклонники определили, на кого похожа дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой
Спустя полгода по рождении дочери Игорь Николаев и Юлия Проскурякова решились показать девочку общественности. Это произошло минувшим летом, и тогда поклонники пришли в восторг от малышки, однако констатировали: ребёнок не похож на своих родителей.

Поклонники определили, на кого похожа дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой


Фанаты отчаянно пытались отыскать сходство маленькой Вероники с её мамой и папой, но безуспешно. Когда же на днях в Instagram Юлии Проскуряковой появился снимок её родительницы, фолловеры в комментариях радостно сошлись во мнении, что девочка похожа на бабушку. Поклонники назвали младшую наследницу Игоря Николаева «точной копией» Людмилы Ивановны и, наконец, успокоились, разгадав загадку, беспокоившую их на протяжении последних полутора лет.

Поклонники определили, на кого похожа дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой


Ранее пользователи Сети упрекнули Юлию Проскурякову в том, что после замужества она стала меньше следить за своей внешностью.

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 07:00
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