Модель "плюс-сайз" Тесс Холлидей опубликовала фото в полупрозрачном боди
Одна из самых крупных моделей "плюс-сайз" Тесс Холлидей опубликовала в своем Instagram фото в полупрозрачном боди. Также звезда рассказала, какой видит в будущем модельный мир.
Фигура Холлидей очень далека от типичных модельных параметров, но звезда доказала, что главное в женщине - харизма. Поэтому даже те, кто не посетуют "пышечек", любят наблюдать за этой моделью.
В последней публикации Тесс Холлидей показала свои формы в полупрозрачной одежде. Снимки вышли сексуальными и довольно теплыми. В комментариях к публикации звезда отметила, что хочет, чтобы модельный мир развивался.
"Я хочу видеть в средствах массовой информации больше таких тел, как моих, сексуальных. И без того, чтобы это называлось храбростью", - заявила модель в комментариях.
Фанаты принялись обсуждать публикацию знаменитой "пышечки". Многие заявили, что согласны со звездой, и хотели бы изменений в модельном мире.
Фигура Холлидей очень далека от типичных модельных параметров, но звезда доказала, что главное в женщине - харизма. Поэтому даже те, кто не посетуют "пышечек", любят наблюдать за этой моделью.
В последней публикации Тесс Холлидей показала свои формы в полупрозрачной одежде. Снимки вышли сексуальными и довольно теплыми. В комментариях к публикации звезда отметила, что хочет, чтобы модельный мир развивался.
"Я хочу видеть в средствах массовой информации больше таких тел, как моих, сексуальных. И без того, чтобы это называлось храбростью", - заявила модель в комментариях.
Фанаты принялись обсуждать публикацию знаменитой "пышечки". Многие заявили, что согласны со звездой, и хотели бы изменений в модельном мире.
Автор: Екатерина Кузнецова