Стоимость билета на украинский Hyperloop не превысит 1,2 тысячи рублей
Стали известны цены на поездку на украинском Hyperloop. Стоимость билета находится в пределах 1-1,2 тысячи рублей.
По словам руководителя проекта, к которому подключилась Украина, Александра Озерана, цена зависит от самоокупаемости Hyperloop. В случае долгосрочных планов (10 и более лет) поездка не будет дорогой, но когда задача предполагает быструю окупаемость проекта, заявленная стоимость билета может увеличиться в 8 раз.
По словам руководителя проекта, к которому подключилась Украина, Александра Озерана, цена зависит от самоокупаемости Hyperloop. В случае долгосрочных планов (10 и более лет) поездка не будет дорогой, но когда задача предполагает быструю окупаемость проекта, заявленная стоимость билета может увеличиться в 8 раз.
Автор: Воробьева Алина