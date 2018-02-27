Сборной РФ по хоккею вручили красный автомобиль "Победа"
Сборной РФ по хоккею вручили красный автомобиль марки «Победа». В аэропорту Шереметьево во время встречи членов российской сборной после возвращения с Олимпиады-2018 была вручена модель советского транспорта.
Подарок носит символический характер. Спортсмены поблагодарили всех прибывших за поздравления с получением золотой медали на играх в Пхенчхане. Члены хоккейной сборной РФ отметили, что победа команды стала доказательством того, что государство «не сломить».
Подарок носит символический характер. Спортсмены поблагодарили всех прибывших за поздравления с получением золотой медали на играх в Пхенчхане. Члены хоккейной сборной РФ отметили, что победа команды стала доказательством того, что государство «не сломить».
Автор: Валерий Антонов