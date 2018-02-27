В Краснодаре люди пострадали при пожаре в частном доме
27 февраля, ночью, в Краснодаре люди пострадали при пожаре, возникшем в частном доме, расположенном на территории поселка Пашковский. Сообщение о начавшемся возгорании поступило диспетчерам службы «01» в 02:57.
В пресс-службе МЧС рассказали, что первое подразделение прибыло к месту происшествия спустя 9 минут после вызова. Изучив обстановку, эксперты присвоили пожару повышенный класс опасности. В 04:56 37 сотрудников личного состава и 11 единиц специальной техники справились с бушующим пламенем. Причину, приведшую к возгоранию, установят специалисты. Сведения о состоянии и числе пострадавших отсутствуют.
Ранее в Краснодаре люди получили травмы при взрыве газа в частном доме.
В пресс-службе МЧС рассказали, что первое подразделение прибыло к месту происшествия спустя 9 минут после вызова. Изучив обстановку, эксперты присвоили пожару повышенный класс опасности. В 04:56 37 сотрудников личного состава и 11 единиц специальной техники справились с бушующим пламенем. Причину, приведшую к возгоранию, установят специалисты. Сведения о состоянии и числе пострадавших отсутствуют.
Ранее в Краснодаре люди получили травмы при взрыве газа в частном доме.
Автор: Джанабилова Татьяна П