В Ростове окровавленный лебедь напугал посетителей парка
26 февраля, днем, в Ростове окровавленный лебедь напугал посетителей парка Октябрьской революции. Очевидцы поделились информацией в паблике «Ростов Главный» в соцсети «ВКонтакте».
Сообщается, на территории птичника ростовчане заметили раненого лебедя. Бок птицы и земля были залиты кровью, крыло не шевелилось, оперение оказалось повреждено. Пользователи предположили, что травма нанесена «охотником», произведшим выстрел из травматического пистолета.
Сотрудники парка прокомментировали ситуацию, рассказав, что их питомец порезался об лед. Ветеринар уже осмотрел пострадавшего и не выявил опасных травм.
Сообщается, на территории птичника ростовчане заметили раненого лебедя. Бок птицы и земля были залиты кровью, крыло не шевелилось, оперение оказалось повреждено. Пользователи предположили, что травма нанесена «охотником», произведшим выстрел из травматического пистолета.
Сотрудники парка прокомментировали ситуацию, рассказав, что их питомец порезался об лед. Ветеринар уже осмотрел пострадавшего и не выявил опасных травм.
Автор: Джанабилова Татьяна П