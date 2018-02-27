Раскрыты характеристики и стоимость OnePlus 6
Стали известны характеристики и цена OnePlus 6. В течение достаточно продолжительного периода времени пользователи выстраивали предположения относительно возможного внешнего вида гаджета.
Один из китайских интернет-магазинов разместил на своих страницах описание смартфона, данные об его стоимости и внешнем виде. В качестве основы девайса используется процессор Snapdragon 835 от Qualcomm. Обеспечивать многозадачность даст возможность оперативная память объемом 8 ГБ.
Современным устройствам подобные аппаратные части позволят обеспечить исполнение большей части функций, которые потребуются пользователям. Диагональ дисплея обозначена как 5,5 дюймов при соотношении сторон 18:9. За счет небольших рамок вокруг экрана, корпус не будет намного больше, однако устройство всё же относится к фаблетам. Использовать этот девайс одной рукой сможет не каждый. По предварительным данным стоимость новинки составит 857 евро.
Один из китайских интернет-магазинов разместил на своих страницах описание смартфона, данные об его стоимости и внешнем виде. В качестве основы девайса используется процессор Snapdragon 835 от Qualcomm. Обеспечивать многозадачность даст возможность оперативная память объемом 8 ГБ.
Современным устройствам подобные аппаратные части позволят обеспечить исполнение большей части функций, которые потребуются пользователям. Диагональ дисплея обозначена как 5,5 дюймов при соотношении сторон 18:9. За счет небольших рамок вокруг экрана, корпус не будет намного больше, однако устройство всё же относится к фаблетам. Использовать этот девайс одной рукой сможет не каждый. По предварительным данным стоимость новинки составит 857 евро.
Автор: Валерий Антонов