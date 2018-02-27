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Супруга Николая Караченцова собирает миллион на его лечение
Супруга Николая Караченцова сообщила, что на лечение супруга нужен еще миллион рублей. Она надеется, что собрать необходимую сумму поможет фонд Никиты Михалкова.

Супруга Николая Караченцова собирает миллион на его лечение


Недавно, несмотря на запрет врачей, Николай Караченцов вместе с женой Людмилой Поргиной пришел на 50-летний юбилей Ольги Кабо. Мероприятие состоялось в московском Доме кино. Для некоторых гостей появление Караченцова стало сюрпризом, поскольку несколько лет назад в СМИ активно обсуждался роман актера и именинницы.

По словам Поргиной, Кабо пригласила семью на юбилей еще месяц назад. Врачи запретили Караченцову выходить на улицу из-за эпидемии гриппа, но он решился покинуть пределы дома впервые за три недели. Сам же актер сказал, что посещение мероприятия стало для него самым настоящим подарком.

Супруга Караченцова рассказала, что ее муж прошел пятый курс химиотерапии. Последующую операцию российские врачи делать отказались. Теперь артисту предстоит пройти облучение. В конце марта семья отправится в Иерусалим, где эту процедуру делают лучше всего в мире. До этого необходимо пройти шестой курс химиотерапии. Все лечение стоит примерно 1 миллион рублей. Чтобы достать нужную сумму, Поргина намерена собрать все свои сбережения и обратиться за помощью в фонд Никиты Михалкова. Жене Караченцова не стыдно просить денежные средства, поскольку они нужны её близкому человеку. Сам же актер старается держаться и дает всем своим близким уверенность, что рак удастся победить.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 08:50
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