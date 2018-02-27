Ученые определили основную причину возрастной слабости и старения
Шведские ученые определили основную причину старения и возрастного бессилия исходя из результатов исследований по накоплению мутаций в стволовых клетках. Представители Каролинского университета продолжают работу и обещают рассмотреть все варианты для разработки качественных методов борьбы с возрастной слабостью.
После детального анализа биологи выяснили, что почти во всех мышечных стволовых клетках наблюдается накопление более тысячи различных мутаций по достижению 70-летнего возраста. Такие дефекты в ДНК происходят в виде побочного эффекта впоследствии деления клеток, потому как в юном возрасте есть механизмы для оживления нуклеиновых кислот. Наиболее защищенные при этом являются участки хромосом отвечающие за выживание и функционирование клеток. Но, как показали результаты исследований, со временем механизмы защиты ослабевают, а возможно и отказывают.
В основе работы шведских ученых была цель детально изучить и выяснить, как и насколько смогут повлиять на замедление процесса старения физические упражнения. Биологи уверены, что физическая активность помогает очищать организм от поврежденных клеток и способствует самообновлению мышечных тканей. Подробную информацию исследований и разработок ученые разместили в пресс-релизе на портале медицинской науки Medical Xpress.
После детального анализа биологи выяснили, что почти во всех мышечных стволовых клетках наблюдается накопление более тысячи различных мутаций по достижению 70-летнего возраста. Такие дефекты в ДНК происходят в виде побочного эффекта впоследствии деления клеток, потому как в юном возрасте есть механизмы для оживления нуклеиновых кислот. Наиболее защищенные при этом являются участки хромосом отвечающие за выживание и функционирование клеток. Но, как показали результаты исследований, со временем механизмы защиты ослабевают, а возможно и отказывают.
В основе работы шведских ученых была цель детально изучить и выяснить, как и насколько смогут повлиять на замедление процесса старения физические упражнения. Биологи уверены, что физическая активность помогает очищать организм от поврежденных клеток и способствует самообновлению мышечных тканей. Подробную информацию исследований и разработок ученые разместили в пресс-релизе на портале медицинской науки Medical Xpress.
Автор: Тригуб Сергей