В Подмосковье произошел разлив серной кислоты
В Подмосковье случился разлив серной кислоты. Авария с утечкой случилась в Орехово-Зуево, информируют СМИ со ссылкой на источник в составе правоохранительных органов.
В соответствии с предварительной информации, вагон-цистерна получил повреждение. Это привело к разливу нескольких десятков литров опасной жидкости. Факт инцидента вскрылся приблизительно в 05:00 во время пребывания состава на сортировочной железнодорожной станции.
По месту случившегося уже работники скорой помощи и пожарные бригады. Рабочие пытаются ликвидировать последствия аварии. Как сообщает источник, к ближайшему населенному пункту — 3 км. При этом угроза для жизни людей отсутствует.
В соответствии с предварительной информации, вагон-цистерна получил повреждение. Это привело к разливу нескольких десятков литров опасной жидкости. Факт инцидента вскрылся приблизительно в 05:00 во время пребывания состава на сортировочной железнодорожной станции.
По месту случившегося уже работники скорой помощи и пожарные бригады. Рабочие пытаются ликвидировать последствия аварии. Как сообщает источник, к ближайшему населенному пункту — 3 км. При этом угроза для жизни людей отсутствует.
Автор: Валерий Антонов