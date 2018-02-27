Олимпиада-2018 подняла посещаемость Tinder и Pornhub
Олимпиада-2018, 25 февраля закончившаяся в Пхенчхане, подняла посещаемость Tinder и Pornhub. Сведения появились в СМИ.
«Мы давно заметили, что трафик растет с началом ОИ. Спортсмены скучают в олимпийских деревнях, поэтому ищут виртуальное общение. В эти дни наша «посещалка» просто взрывается», - рассказали в приложении для знакомств.
Согласно статистическим данным, спрос на Tinder стал расти с 8 февраля: пользователей из Кореи стало больше на 348%, «лайков» - 545%, совпадений – 644%. Для расширения аудитории разработчики на время Олимпиады сделали доступ к Tinder Gold бесплатным.
В микроблоге Instagram появился аккаунт с профилями 40 олимпийцев, среди которых оказались горнолыжник Дастин Кук (Канада,) прыгунья с трамплина Марен Лундбю (Норвегия), саночник Джейсон Тердиман (США). Чтобы привлечь внимание олимпийцев, люди указывали неверное месторасположение.
Аналогичную ситуацию описывает порносайт Porhnub, трафик которого в провинции Канвондо подскочил на 70%. Посещаемость просела только в день церемонии открытия, пришедшейся на 9 февраля.
Самыми популярными поисковыми запросами в дни зимних соревнований стали: Норвегия (52%), КНР (67%), РФ (78%), Корея (112%), Nude Olympics (1801%), Sex Olympics (2825%), Winter Olympics (3445%).
Ранее «Симпсоны» предсказали победу российских хоккеистов.
«Мы давно заметили, что трафик растет с началом ОИ. Спортсмены скучают в олимпийских деревнях, поэтому ищут виртуальное общение. В эти дни наша «посещалка» просто взрывается», - рассказали в приложении для знакомств.
Согласно статистическим данным, спрос на Tinder стал расти с 8 февраля: пользователей из Кореи стало больше на 348%, «лайков» - 545%, совпадений – 644%. Для расширения аудитории разработчики на время Олимпиады сделали доступ к Tinder Gold бесплатным.
В микроблоге Instagram появился аккаунт с профилями 40 олимпийцев, среди которых оказались горнолыжник Дастин Кук (Канада,) прыгунья с трамплина Марен Лундбю (Норвегия), саночник Джейсон Тердиман (США). Чтобы привлечь внимание олимпийцев, люди указывали неверное месторасположение.
Аналогичную ситуацию описывает порносайт Porhnub, трафик которого в провинции Канвондо подскочил на 70%. Посещаемость просела только в день церемонии открытия, пришедшейся на 9 февраля.
Самыми популярными поисковыми запросами в дни зимних соревнований стали: Норвегия (52%), КНР (67%), РФ (78%), Корея (112%), Nude Olympics (1801%), Sex Olympics (2825%), Winter Olympics (3445%).
Ранее «Симпсоны» предсказали победу российских хоккеистов.
Автор: Джанабилова Татьяна П