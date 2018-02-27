Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.92 USD 55.92
Курс валют на 27.02.2018
exclusive / Технологии

Олимпиада-2018 подняла посещаемость Tinder и Pornhub
Олимпиада-2018, 25 февраля закончившаяся в Пхенчхане, подняла посещаемость Tinder и Pornhub. Сведения появились в СМИ.

Олимпиада-2018 подняла посещаемость Tinder и Pornhub


«Мы давно заметили, что трафик растет с началом ОИ. Спортсмены скучают в олимпийских деревнях, поэтому ищут виртуальное общение. В эти дни наша «посещалка» просто взрывается», - рассказали в приложении для знакомств.

Согласно статистическим данным, спрос на Tinder стал расти с 8 февраля: пользователей из Кореи стало больше на 348%, «лайков» - 545%, совпадений – 644%. Для расширения аудитории разработчики на время Олимпиады сделали доступ к Tinder Gold бесплатным.

В микроблоге Instagram появился аккаунт с профилями 40 олимпийцев, среди которых оказались горнолыжник Дастин Кук (Канада,) прыгунья с трамплина Марен Лундбю (Норвегия), саночник Джейсон Тердиман (США). Чтобы привлечь внимание олимпийцев, люди указывали неверное месторасположение.

Аналогичную ситуацию описывает порносайт Porhnub, трафик которого в провинции Канвондо подскочил на 70%. Посещаемость просела только в день церемонии открытия, пришедшейся на 9 февраля.

Самыми популярными поисковыми запросами в дни зимних соревнований стали: Норвегия (52%), КНР (67%), РФ (78%), Корея (112%), Nude Olympics (1801%), Sex Olympics (2825%), Winter Olympics (3445%).

Ранее «Симпсоны» предсказали победу российских хоккеистов.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 09:07
Читайте также
Лукашенко и Порошенко провели телефонный разговор
Все члены исполкома Федерации керлинга России
В Бурятии уменьшили размер доплат к пенсиям
Генсек ФИФА назвала ЧМ в России «величайшим шоу
Саудовским женщинам разрешили служить в армии
В Новосибирске 11-летний цыган женился на
РЖД предлагает упразднить список запрещенных для
В Верховной Раде ужесточили ответственность за
Дмитрий Рогозин призвал прекратить «утечку
Майк Тайсон посетил детский сад в Челябинске
В Японии прошел традиционный турнир по бою на
Курс доллара к рублю снизился до минимума апреля
Добавление комментария
Последние новости
27.02, 19:02 Новый Audi A6 расссекретили до официальной премьеры
27.02, 18:55 Honda отзовет в КНР более 370 тысяч автомобилей из-за
27.02, 18:49 Ученые: Слоны скрещивались с мамонтами
27.02, 18:40 «Холостяк»: Дарья Клюкина поборется за сердце Егора Крида
27.02, 18:32 В Башкирии при ДТП с участием автобуса и грузовика
27.02, 18:31 Глюкоза показала фото с занятий йогой с мужем
27.02, 18:26 Лукашенко и Порошенко провели телефонный разговор
27.02, 18:20 В Израиле найдено уникальное кольцо с образом Николая
27.02, 18:13 В Сети появились официальные фотографии рестайлинговой
27.02, 18:00 Жерар Депардье из-за проблем со здоровьем отменил
27.02, 17:53 Премьеру «Мстителей: Война бесконечности» вновь
27.02, 17:45 Все члены исполкома Федерации керлинга России выразили
27.02, 17:40 ЕСПЧ обязал Украину выплатить поджарившей яичницу на
27.02, 17:38 Алена Кравец нашла доказательства предоставления
27.02, 17:30 В Бурятии уменьшили размер доплат к пенсиям чиновников
27.02, 17:23 В Hyundai прогнозируют появление беспилотных автомобилей
27.02, 17:18 В Башкортостане три человека погибли в ДТП
27.02, 17:15 Поклонников Насти Каменской испугал изнеможенный внешний
27.02, 17:05 Samsung Galaxy J6 засветился на бенчмарке Geekbench
27.02, 16:58 Анастасия Волочкова оскорбила фанатку в ее Instagram