Психическое состояние Александра Серова вызывает серьезные опасения
Знакомая певца Александра Серова рассказала, что его психическое состояние вызывает у его близких серьёзные опасения. Сообщается, что ситуация с внебрачными детьми сказалась на нем. Сам же певец вспомнил, как расставался с женой и сколько отдал ей денег при разводе.
О проблемах в семье Серов публично заговорил около месяца назад. По его словам, супруга в последнее время не обращала на него внимания и жила в своих мыслях. Брак распался еще семь лет назад, но у мужа и жены до сих пор остались некоторые претензии друг к другу. Их они высказывают в различных телевизионных программах.
Кай Метов, ставший гостем «Пусть говорят», рассказал, что опечален уходом любви из жизни Серова. Он был свидетелем развода артиста с супругой. Метов добавил, что мужчина ни в коем случае не должен поднимать руку на женщину, однако порой бывают провокационные ситуации.
В конце эфира в студию программы вошла знакомая музыканта. Она заявила, что сейчас Серов пребывает в состоянии депрессии. Все разборки и сплетни вызывают у него эмоциональные переживания.
Организаторы гастролей Серова вспомнили, каким Серов был во время скандалов с женой. Они уверены, что артист отдавал своей супруге все, что зарабатывал.
О проблемах в семье Серов публично заговорил около месяца назад. По его словам, супруга в последнее время не обращала на него внимания и жила в своих мыслях. Брак распался еще семь лет назад, но у мужа и жены до сих пор остались некоторые претензии друг к другу. Их они высказывают в различных телевизионных программах.
Кай Метов, ставший гостем «Пусть говорят», рассказал, что опечален уходом любви из жизни Серова. Он был свидетелем развода артиста с супругой. Метов добавил, что мужчина ни в коем случае не должен поднимать руку на женщину, однако порой бывают провокационные ситуации.
В конце эфира в студию программы вошла знакомая музыканта. Она заявила, что сейчас Серов пребывает в состоянии депрессии. Все разборки и сплетни вызывают у него эмоциональные переживания.
Организаторы гастролей Серова вспомнили, каким Серов был во время скандалов с женой. Они уверены, что артист отдавал своей супруге все, что зарабатывал.
Автор: Валерия Орлова